Vorverkaufsstart für neues Udo Jürgens Konzert

Am 26. November 2024 singt der unsterbliche Udo Jürgens wieder in der Wiener Stadthalle. Die neue Multimedia-Show ''Da Capo'' erweckt ihn zum Leben. An Mittwoch gibt’s die Tickets.

Am 5. Dezember 2014, also knapp vor seinem Tod, gab Udo Jürgens († 80) in der Stadthalle seine letztes Österreich-Konzert. Am 26. November 2022, also passend zu seinem 90er und dem 10. Todestag, gibt es ebendort das „Da Capo“. Mittels modernster Technik geht Udo nämlich noch einmal auf Tour. Der Vorverkauf für die Musik-Sensation startet bereits am Mittwoch (20. Oktober) um 11 Uhr bei oeticket und ticket24.at Perfekte Illusion. Für "Da Capo" werden die Originalaufnahmen der letzten Udo Jürgens-Konzerte rund um Klassiker wie "Griechischer Wein", "Mit 66 Jahren" oder "Aber bitte mit Sahne" mit hohem Aufwand digital aufgearbeitet. Man hört und sieht Udo live auf einer großen LED-Wan. Dazu spielt sein Original-Orchester unter der Leitung Pepe Lienhard auf. Eine perfekte Illusion – man erlebt ein spektakuläres Livekonzert mit Udo Jürgens, der über die Videowand präsent ist. Neue CD. Zur neuen Show gibt es auch eine „neue“ CD. "Die Blumen blühn überall gleich - Seine schönsten Kinderlieder mit den Texten von James Krüss".