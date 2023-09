Udo Jürgens wieder auf Tour

Knapp zehn Jahre nach seinem Tod startet Entertainer-Legende Udo Jürgens nächstes Jahr seine "Da Capo Udo Jürgens"-Konzert-Tournee.

Noch einmal Udo Jürgens live erleben - ein Wunsch den viele Fans auch nach seinem Tod vor knapp zehn Jahren haben. Und genau dieser soll 2024 wahr werden. Wie zu Lebzeiten wird der Entertainer in den großen Hallen seine größten Hits singen und Applaus ernten. Begleitet wird Udo - wie schon die letzten 30 Jahre vom originalen Pepe Lienhard-Orchester.

Aufwendige Produktion

Das Bühnen-Comeback des verstorbenen Sängers macht dabei modernste Technik möglich. Dafür wurden die Originalaufnahmen der letzten Udo Jürgens-Konzerte digital aufbereitet. Gemeinsam mit der Bigband wird das Live-Projekt ein einmaliges akustisches und optisches Erlebnis. Während man Udo auf einer riesigen LED-Wand singen hört, wird er von seinem 24-köpfigen Orchester auf der Bühne Live begleitet. Eine perfekte Illusion, die den begnadeten Entertainer zurück auf die Bühne holt.

© Semmel Concerts Udo Jürgens kommt 2024 auf die Bühne zurück ×

Vorverkauf startet am 20. September

"Dieses Projekt wird Udo sehr gerecht, denn wir werden die Tour mit dem gleichen großen Aufwand angehen wie zu Udos Lebzeiten. Für mich ist es ein großes Geschenk, noch einmal mit meinem Freund auf Tour gehen zu dürfen. Mit einem Imitator oder Ersatz-Udo wäre das für mich nicht infrage gekommen. Aber hinter diesem Projekt stehe ich zu hundert Prozent. Es ist die einzige Form eines Udo-Konzertes, die für mich authentisch ist und auch in Udos Sinne wäre", so Band-Leader Pepe Lienhard zur deutschen "Bild".

"Da Capo Udo Jürgens" ist ein musikalisches Best-of und damit eine Zeitreise durch das Werk eines absoluten Ausnahmekünstlers – in einer spektakulären Umsetzung. Die Show wird im Herbst 2024 in insgesamt 17 Städten in Deutschland und Österreich zu sehen sein. Der Vorverkaufsstart für die Tickets beginnt am 20. September.