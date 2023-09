Ex-Nationalspieler verlobt sich mit Traumfrau: Kurz darauf ist er tot

Zwar galt er eine Zeit lang als geheilt, doch seine Fußballträume musste er 2018 aufgrund seiner Erkrankung aufgeben.

Tragödie in Southampton: Ben Cull, einst hoffnungsvolles Fußballtalent und englischer U16-Nationalspieler, ist im Alter von nur 24 Jahren nach einem langen Kampf gegen den Krebs gestorben. Seine Partnerin Daisy Morrison (22) gab die herzzerreißende Nachricht auf Instagram bekannt, und dabei hatten sie erst vor wenigen Wochen ihre Verlobung gefeiert.

Tiefe Trauer

"Der schwerste Abschied", schrieb Daisy zu Bildern des glücklichen Paares aus vergangenen Zeiten. "Gestern habe ich mein ganzes Leben verloren, meinen Verlobten, meinen Seelenverwandten, meine Person, meine ganze Welt ... Ich habe immer gehofft und gebetet, dass dieser Tag nie, nie kommen würde. Wahrer Herzschmerz ist real, mein Herz tut körperlich weh und ich habe noch nie so einen Schmerz gespürt."

Ben Cull war ein aufstrebendes Fußballtalent und hatte die Jugendmannschaften des FC Southampton durchlaufen, ehe er 2013 im Alter von nur 14 Jahren sein Debüt für die englische U16-Nationalmannschaft gab. Doch 2016 traf ihn die erste Krebsdiagnose, mit gerade einmal 17 Jahren. Zwar galt er eine Zeit lang als krebsfrei, doch seine Fußballträume musste er 2018 aufgrund seiner Erkrankung aufgeben. An seiner Seite: Daisy Morrison.

2019 kehrte der Krebs zurück, und seitdem kämpfte Ben Cull unermüdlich gegen die Krankheit an, teilte seine Reise auf Instagram. Seine letzte Botschaft an seine Follower war ein Aufruf zum Mitgefühl: "Bitte habt Mitgefühl mit jedem, den ihr trefft, denn ihr habt keine Ahnung, welche Probleme sie an diesem Tag hatten! Das Leben ist in keiner Weise fair."