Nach Prügel-Teenie-Eklat: Auch Kameramann schlug zu

Neue Wendung im Prügel-Fall rund um zwei Jugendliche in Kärnten. Wie sich nun herausstellte hat auch der Kameramann auf der wehrlosen Mann eingeschlagen.

In Villach herrscht derzeit große Aufregung aufgrund eines viralen Videos, welches einen Vorfall zeigt, wo mehrere Jugendliche sichtlich grundlos einen Obdachlosen attackieren. In der Abenddämmerung in der Bahnhofstraße von Villach wurde ein mutmaßlich obdachloser Mann Opfer einer brutalen Attacke. Ein Jugendlicher, gekleidet in Weiß, näherte sich dem Mann von hinten und griff ihn ohne ersichtlichen Grund an.

Das Opfer geriet ins Straucheln und stolperte, bevor es nach einem weiteren Tritt in die Rippen zu Boden ging. Besonders schockierend ist, dass der Angreifer während seiner Attacke ein schrilles und höhnisches Lachen von sich gab, während ein anderer Passant die gewaltsame Szene filmte.

Neue Wendung

Wie sich nun herausstellte, ist im weiteren Verlauf des Videos zu sehen, wie der Bub, der die grausame Tat gefilmt hatte, selbst auf den Obdachlosen einschlägt. Zudem ist ein lautes Lachen auf dem Video zu hören.



Nach OE24-Informationen handelt es sich bei den Prügel-Teenies (15 und 16) um amtsbekannte Wiederholungstäter aus Villach Umgebung, die bereits der Polizei bekannt sind.