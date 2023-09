Nur eine Woche nach dem Schulbusunfall im Waldviertel kam in Kärnten ein Ferneisebus von der Fahrbahn ab und stürzte um. Dabei starb eine Mitreisende.

Ktn. Ein Flixbus mit 42 Passagieren ist am Dienstagmorgen in Micheldorf (Bezirk St. Veit an der Glan) von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Dabei kam eine Frau ums Leben. Ein Schwerverletzter befindet sich zur Behandlung im Klinikum Klagenfurt, während 20 weitere Verletzte ins Krankenhaus Friesach gebracht wurden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 4.45 Uhr. Bei Eintreffen der Rettungskräfte lag der Bus auf der Seite. Viele Insassen erlitten Verletzungen und es wird vermutet, dass eine jüngere Person tödlich verunglückte. Der Flixbus war von Berlin nach Triest unterwegs, die Passagiere stammen unter anderem aus Österreich, Slowenien, Italien, Deutschland und der Ukraine.

Aufgrund des Rettungseinsatzes wurde die Friesacher Straße (B317) in Richtung Klagenfurt vorübergehend gesperrt. Für den morgendlichen Verkehr wurden Umleitungen eingerichtet.