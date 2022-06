Drama bei ''Hirter-Rallye'': Rennauto erfasste Fotografen

Das Opfer stand am Straßenrand und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Kärnten. Gleich zwei Unfälle überschatteten am Samstag die „Hirter-Rallye“ in St. Veit. Wenige Minuten nach dem Start brach bei einer gesperrten Sonderprüfung auf einer Schotterstraße das Heck eines Rallyeautos aus und streifte einen am Straßenrand stehenden Fotografen (32) aus dem Bezirk Gmünd (OÖ). Der Schwerverletzte musste mit dem Heli in die Klinik geflogen werden.

Wenig später verlor ein Rennteilnehmer (53) in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen, stürzte über eine Böschung und krachte gegen einen Baum. Das Opfer wurde eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und ins Krankenhaus eingeliefert.