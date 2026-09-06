Harley-Treffen: Am Faaker See blitzt wieder das Chrome

Rund um den Faaker See gelten wieder Straßensperren und eine Einbahnregelung.

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Das Harley-Treffen, die "European Bike Week", findet kommende Woche von 8. bis 13. September wieder am Faaker See in Kärnten statt. Rund 100.000 Motorrad-Fans aus zahlreichen Ländern werden wieder für laut knatternde Motoren, schimmerndes Chrom, Biker-Flair und gut besuchte Gastronomie sorgen. Im Harley-Village werden Bikes ausgestellt, auch neue Modelle, Probefahrten werden angeboten, es gibt Shops und Livemusik, getoppt mit Kärntner Gastro und Kulinarik.

Harley-Parade am Samstag

Geführte Tourguides zeigen den Gästen die ganze Woche über Kärntens schönste Motorradstrecken über Alpenstraßen, vorbei an Seen und zu schönen Aussichtspunkten. Höhepunkt wird die große Harley-Parade am Samstag (12. September). Ab 10 Uhr wird aufgestellt, um 12 Uhr geht es dann los von Faaker See über Finkenstein durch Villach rund um den Ossiacher See und über Wernberg und Rosegg zurück. Einen weiteren Höhepunkt bildet die Custom Motorcycle Show am Freitag am Villacher Hauptplatz.

Schwerpunktkontrollen

Schwerpunktkontrollen zu Geschwindigkeit, aber auch etwa zur Helmtragepflicht wurden angekündigt, außerdem Alkohol- und Suchtmittelkontrollen, technische Kontrollen und Lärmmessungen. Wer anreist oder im betroffenen Gebiet zu tun hat, muss mit Straßensperren und Einbahnregelungen rechnen und sollte sich im Vorfeld informieren. Außerdem gibt die Polizei Tipps, wie man sich vor Fahrzeug- und Taschendieben schützt.