Sachsen-Anhalt wählt
AfD-Frontmann: SIE ist die Frau an der Seite von Ulrich Siegmund
Die Ehefrau von Sachsen-Anhalts AfD-Frontmann Ulrich Siegmund rückt zunehmend in die Öffentlichkeit. Auf Instagram gewährte Julia Siegmund nun auch Einblicke in ihr Privatleben - allerdings nicht von Dauer. Ihre Instagram-Seite ist mittlerweile offline gegangen.
AfD-Frontmann: SIE ist die Frau an der Seite von Ulrich Siegmund
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Bislang hielt sich Julia Siegmund auch aus dem direkten Scheinwerferlicht weitgehend heraus. Ihr erster Medienkontakt ist es aber nicht: Bereits 2019 war sie - damals noch als Julia Witte - in der VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen, wo sie nach einem passenden Brautkleid suchte. Damals berichtete sie über den Heiratsantrag ihres Mannes im Vietnam-Urlaub.
Pädagogin posierte mit Weidel
Julia Siegmund beschreibt ihren Mann in der TV-Folge als "offen, spontan und witzig". Beruflich wird die damals 28-Jährige als Pädagogin vorgestellt.
Auf einem Instagram-Beitrag, den Julia Siegmund auf ihrer Seite hatte, posierte sie gemeinsam mit AfD-Chefin Alice Weidel. In anderen Beiträgen teilte sie Schnappschüsse von sich mit ihrem Mann Ulrich. "Mit beiden Stimmen AfD", schrieb sie unter anderem zu einem Post.
AfD könnte sich verdoppeln
Am Sonntag wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Siegmunds AfD gilt als klarer Favorit und könnte sich Umfragen zufolge auf rund 40 Prozent verdoppeln.
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