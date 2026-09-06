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Sachsen-Anhalt wählt

AfD-Frontmann: SIE ist die Frau an der Seite von Ulrich Siegmund

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Ein Mann und eine Frau lächeln, während sie gemeinsam ihre Wahlzettel in eine Urne werfen.
© Getty Images
Julia Siegmund stärkt ihrem Mann den Rücken.
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Die Ehefrau von Sachsen-Anhalts AfD-Frontmann Ulrich Siegmund rückt zunehmend in die Öffentlichkeit. Auf Instagram gewährte Julia Siegmund nun auch Einblicke in ihr Privatleben - allerdings nicht von Dauer. Ihre Instagram-Seite ist mittlerweile offline gegangen.

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Bislang hielt sich Julia Siegmund auch aus dem direkten Scheinwerferlicht weitgehend heraus. Ihr erster Medienkontakt ist es aber nicht: Bereits 2019 war sie - damals noch als Julia Witte - in der VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" zu sehen, wo sie nach einem passenden Brautkleid suchte. Damals berichtete sie über den Heiratsantrag ihres Mannes im Vietnam-Urlaub.

Ein lächelndes Paar wirft Wahlzettel an Wahlkabinen mit orangener Wand im Hintergrund ein.
Julia und Ulrich Siegmund bei ihrer Stimmabgabe. © Getty Images

Pädagogin posierte mit Weidel

Julia Siegmund beschreibt ihren Mann in der TV-Folge als "offen, spontan und witzig". Beruflich wird die damals 28-Jährige als Pädagogin vorgestellt.

Ein Mann und eine Frau fahren auf einem blauen Moped, der Mann winkt einer applaudierenden Menge.
Siegmund fährt gerne mit seinem Simsom-Zweirad. © Getty Images

Auf einem Instagram-Beitrag, den Julia Siegmund auf ihrer Seite hatte, posierte sie gemeinsam mit AfD-Chefin Alice Weidel. In anderen Beiträgen teilte sie Schnappschüsse von sich mit ihrem Mann Ulrich. "Mit beiden Stimmen AfD", schrieb sie unter anderem zu einem Post.

AfD könnte sich verdoppeln

Am Sonntag wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Siegmunds AfD gilt als klarer Favorit und könnte sich Umfragen zufolge auf rund 40 Prozent verdoppeln.

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