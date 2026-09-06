Wahl-Beben: AfD verdoppelt sich auf 44 %

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Der deutsche Osten, Sachsen-Anhalt, hat gewählt. Die AfD sorgt für ein politisches Erdbeben und holt laut letzter Hochrechnung vom Sonntag 44,0 Prozent. Mit dem Endergebnis ist erst im Laufe des Montags zu rechnen.

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Es ist ein politisches Erdbeben, das die ganze Bundesrepublik ins Wanken bringen könnte. Die AfD schafft bei der Landtagswahl im ostdeutschen Sachsen-Anhalt laut erster ARD-Hochrechnung 44,0 Prozent. Die CDU und ihr amtierender Ministerpräsident kommen nur auf 17,4 Prozent. Dahinter die SPD mit 9,2 dann die Grünen mit 8,9 die Linkspartei mit 8,6 Prozent. Die FDP fällt mit 2,5 Prozent wohl aus dem Landtag. Das BSW muss mit 5,1 Prozent noch zittern.

Hochrechnung © ard

Video zum Thema Erstes Statement von Ulrich Siegmund © ARD

Hochrechnung © ard

Den ganzen Wahlkrimi vom Sonntag gibt es hier im oe24-LIVE-Ticker als Chronik zum Nachlesen.