Bei Rot gefahren
Alkolenker krachte in Linienbus
Kärnten. Zu dem Crash kam es am späten Dienstagabend in Klagenfurt. Ein 50-jähriger Einheimischer war gegen 23.30 Uhr mit seinem Auto auf der Luegerstraße in Richtung Villacher Straße unterwegs.
Auch interessant
Führerschein abgenommen
Dabei überquerte er die Straße trotz roter Ampel und prallte gegen einen auf der Villacher Straße fahrenden Linienbus, der von einem 56-jährigen Mann gelenkt wurde. Die beiden Fahrzeuge wurden zwar beschädigt, verletzt wurde aber niemand.
Ein beim Unfalllenker durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv. Dem 50-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Zudem wird er angezeigt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden