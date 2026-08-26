Alkolenker krachte in Linienbus

Der Autofahrer (50) fuhr über eine rote Ampel und prallte gegen einen Linienbus.

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Kärnten. Zu dem Crash kam es am späten Dienstagabend in Klagenfurt. Ein 50-jähriger Einheimischer war gegen 23.30 Uhr mit seinem Auto auf der Luegerstraße in Richtung Villacher Straße unterwegs.

Führerschein abgenommen

Dabei überquerte er die Straße trotz roter Ampel und prallte gegen einen auf der Villacher Straße fahrenden Linienbus, der von einem 56-jährigen Mann gelenkt wurde. Die beiden Fahrzeuge wurden zwar beschädigt, verletzt wurde aber niemand.

Ein beim Unfalllenker durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv. Dem 50-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Zudem wird er angezeigt.