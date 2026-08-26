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Bei Rot gefahren

Alkolenker krachte in Linienbus

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Der Autofahrer (50) fuhr über eine rote Ampel und prallte gegen einen Linienbus.
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Kärnten. Zu dem Crash kam es am späten Dienstagabend in Klagenfurt. Ein 50-jähriger Einheimischer war gegen 23.30 Uhr mit seinem Auto auf der Luegerstraße in Richtung Villacher Straße unterwegs.

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Führerschein abgenommen

Dabei überquerte er die Straße trotz roter Ampel und prallte gegen einen auf der Villacher Straße fahrenden Linienbus, der von einem 56-jährigen Mann gelenkt wurde. Die beiden Fahrzeuge wurden zwar beschädigt, verletzt wurde aber niemand.

Ein beim Unfalllenker durchgeführter Alkotest verlief laut Polizei positiv. Dem 50-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen. Zudem wird er angezeigt.

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