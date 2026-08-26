Mädchen (10) von Zug erfasst und verletzt

Zu dem furchtbaren Unfall kam es auf einem mit Lichtsignal geregelten Bahnübergang.

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Tirol. Eine zehnjährige Radfahrerin ist Dienstagnachmittag bei einem Bahnübergang im Osttiroler Strassen (Bezirk Lienz) von einem Zug erfasst und verletzt worden. Das Mädchen aus Italien hatte den unbeschrankten, mittels Lichtsignal ausgestatteten Bahnübergang überqueren wollen. Dabei dürfte sie den heraneilenden Zug übersehen oder dessen Entfernung falsch eingeschätzt haben. Trotz früher Notbremsung kam es zur Kollision, berichtete die Polizei.

Ermittlungen laufen

Die Zehnjährige wurde am rechten Bein verletzt. Die Radfahrerin wurde zur medizinischen Versorgung in eine Arztpraxis gebracht. Das vom Mädchen verwendete Leihfahrrad wurde vom Zug mehrere Meter mitgeschleift.

Ob die Lichtsignalanlage des Bahnübergangs ordnungsgemäß funktionierte, werde noch ermittelt. Die Eltern der 10-Jährigen, die sich in unbekannter Entfernung hinter ihr befanden, blieben unverletzt.