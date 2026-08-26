Gleisschaden: ÖBB-Chaos in Wien bis Donnerstag

Nach dem Railjet-Zwischenfall bei Hetzendorf müssen sich Fahrgäste auf deutlich längere Verzögerungen einstellen als zunächst angenommen.

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Wie die ÖBB in einer aktuellen Störungsmeldung bekannt gaben, bleiben die Einschränkungen im Nahverkehr zwischen Wien Meidling und Liesing voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag, den 27. August 2026 um 16:00 Uhr, bestehen.

Während Fernverkehrszüge großräumig umgeleitet werden, kommt es im Regionalverkehr zu vereinzelten Zugausfällen und Verspätungen von bis zu 20 Minuten. Insbesondere die Züge der Linie CJX9 sind betroffen und können teilweise nur auf dem Abschnitt zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und Payerbach/Reichenau verkehren. Reisende werden gebeten, verstärkt auf Lautsprecherdurchsagen und Monitoranzeigen an den Bahnsteigen zu achten.

Metallteile sorgten für Problem

Ursache für die anhaltenden Behinderungen ist ein Gleisschaden, der am Montag entstand, als ein Railjet nahe dem Bahnhof Hetzendorf über Metallteile fuhr und daraufhin gestoppt werden musste. Die genaue Herkunft dieser Eisenteile ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand laufender Untersuchungen. Eine mögliche Spur führt zu einem in der Nähe der Strecke ansässigen Recyclingbetrieb. Laut Angaben der ÖBB gibt es jedoch bislang keine Hinweise darauf, dass die Metallteile mutwillig auf den Gleisen platziert wurden.