10 Jahre waterdrop® Wie ein kleiner Würfel Wellen schlägt

Aus einer Idee während eines Fluges wurde eine globale Marke: waterdrop® feiert zehn Jahre Microdrinks, mehr als fünf Millionen Kund und den nächsten Wachstumsschritt.

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Von der Idee zum Microdrink: Was wäre, wenn Wasser nicht nur besser schmecken, sondern zugleich Teil eines bewussteren Alltags werden könnte? Diese Frage stellte sich Martin Murray 2015 während eines Fluges nach Singapur. Gemeinsam mit seinem Bruder Henry und ihrem Freund Christoph entwickelte er daraus die Idee für einen kleinen Würfel, der sich im Wasser auflöst und die tägliche Hydration einfacher und geschmackvoller machen soll.

© waterdrop

Vom ersten Würfel zur globalen Marke

2017 kam der erste Microdrink auf den Markt. Was mit einem einzelnen Produkt begann, entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem umfangreichen Sortiment und einer eigenen Produktkategorie. Heute ist waterdrop® in mehr als 40 Ländern auf vier Kontinenten vertreten.

Mehr als fünf Millionen Kund, über 25.000 Verkaufsstellen, mehr als 50 eigene Stores sowie mehr als 1,1 Milliarden produzierte Microdrinks zeugen von der Entwicklung der vergangenen zehn Jahre.

Martin Murray, Gründer und CEO von waterdrop® © waterdrop

"Vor zehn Jahren hatten wir eine Idee. Zu sehen, wie daraus eine globale Marke geworden ist, die mehr als eine Milliarde Getränkewürfel produziert hat und jeden Tag Millionen von Menschen erreicht, kommt mir an manchen Tagen immer noch nicht ganz real vor", sagt Martin Murray, Gründer und CEO von waterdrop®.

Wien bleibt das Herz der Marke

Oskar Richter, Senior E -Commerce Manager © waterdrop

Trotz der internationalen Expansion ist Wien eng mit der Geschichte von waterdrop® verbunden. 2020 eröffnete auf der Mariahilfer Straße der weltweit erste Flagship Store. Mittlerweile ist die Marke mit sechs Standorten in Österreich vertreten – darunter der Flagship Store, vier Signature Stores und ein Outlet.

Auch Kooperationen mit Austrian Airlines und dem Österreichischen Tennisverband gehören zur österreichischen Präsenz. 2026 ist waterdrop® zudem offizieller Bottle Partner des Eurovision Song Contest in Wien.

Gadgets zum Jubiläum. © waterdrop

Zum Jubiläum: "10 Years of Making Waves"

Zum zehnten Geburtstag möchte waterdrop® vor allem der eigenen Community etwas zurückgeben. Im Rahmen der sechswöchigen Kampagne "10 Years of Making Waves" gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen. Zusätzlich bringt waterdrop® eine limitierte Anniversary Collection auf den Markt. Sie umfasst unter anderem ein Kartenspiel, Tote Bags, Socken, wiederverwendbare Strohhalme sowie die All Purpose Anniversary Thermo Bottle und eine passende Kerze.

Die Produkte greifen den Jubiläumslook der Marke auf und sind nur für kurze Zeit erhältlich.

Der Blick auf die nächsten zehn Jahre

Nach dem ersten Jahrzehnt will waterdrop® weiterwachsen. Im Fokus stehen neue Märkte außerhalb Europas ebenso wie eine stärkere lokale Ausrichtung in bereits erschlossenen Märkten.

Darüber hinaus soll der Bereich Consumer Wellness künftig eine größere Rolle spielen. Rund um das Thema Hydration sieht das Unternehmen weiteres Potenzial für neue Produkte und Anwendungen. Erste Neuheiten sollen noch 2026 vorgestellt werden. "Consumer Wellness boomt gerade und wir stehen erst am Anfang dessen, was Hydration eigentlich bedeuten kann. Das nächste Kapitel wird richtig spannend", sagt Henry Murray, Co-Founder und CMCO von waterdrop®.

Aus dem kleinen Würfel, der vor zehn Jahren während eines Fluges nach Singapur erdacht wurde, ist damit längst eine internationale Marke geworden. Nun soll das nächste Kapitel beginnen.