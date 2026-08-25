Umweltbundesamt hat jetzt ein statt vier Zuhause

Das Umweltbundesamt verließ seine vier bisherigen Standorte und zog in den dritten Wiener Gemeindebezirk. Der neue Standort verbindet nachhaltige Gebäudenutzung mit moderner Zusammenarbeit und guter öffentlicher Anbindung.

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Nach der Übersiedlung in die Drorygasse 1 im dritten Bezirk arbeitet das Umweltbundesamt erstmals an einem gemeinsamen Standort. Die zuvor auf vier Adressen in den Bezirken 9 und 20 verteilten Arbeitsplätze wurden zusammengeführt. Die Nähe zum Donaukanal blieb ebenso erhalten wie die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Radinfrastruktur. Der neue Standort liegt an der Erdberger Lände unweit der U3-Station Kardinal-Nagl-Platz. Bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstätte waren Wirtschaftlichkeit, Qualität und Nachhaltigkeit die wichtigsten Kriterien.

"Dass wir ein nachhaltig saniertes Gebäude mit guter Anbindung an U-Bahn und Radweg als Arbeitsstätte gefunden haben, freut uns aus wirtschaftlicher und nachhaltiger Sicht", erklärt Umweltbundesamt-Geschäftsführerin Hildegard (Gitsch) Aichberger und verweist auf Ressourcenschonung durch Nutzung einer Brachfläche, sowie auf gelebten Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, die mit der Wahl dieses Gebäudes umgesetzt werden konnten. "Wir wollen mit der Nachnutzung eines Bestandsgebäudes beispielgebend sein", so Aichberger weiter.

Auch am neuen Standort führt das Umweltbundesamt sein Umweltmanagementsystem nach EMAS weiter. "Das revitalisierte Gebäude trägt wesentlich dazu bei, unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu verbessern und unser Ziel zu erreichen, unsere Treibhausgas-Emissionen bis 2040 um 90 Prozent zu reduzieren", resümiert Ehold. Die neue Umweltbundesamt-Adresse Drorygasse 1/1, 1030 Wien ist ab 1. September im Firmenbuch eingetragen.