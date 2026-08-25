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Wird neu gebaut

Kult-Brücke aus TV-Klassiker vor Abriss

Holzsteg mit Geländer führt über Wasser, im Hintergrund Bäume und Gebäude bei sonnigem Wetter.
© Linie29
Der berühmte "Polizeisteg" an der Alten Donau wird nach 35 Jahren durch einen modernen Holz-Stahl-Neubau ersetzt.
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Als Wiener kennt man den Donaustädter "Polizeisteg" nicht nur von Spaziergängen an der Alten Donau her, sondern vor allem aus der TV-Kultserie "Kaisermühlen Blues". Dort war die Holzbrücke regelmäßig Schauplatz legendärer Gespräche zwischen den beiden rot-schwarzen Bezirksräten. Mittlerweile ist der Verbindungsweg von Kaisermühlen zum Gänsehäufel allerdings in die Jahre gekommen - genauer gesagt hat er ausgedient und steht vor dem Abriss.

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Vor diesem Hintergrund wird die 35 Jahre alte Fußgängerquerung durch eine 133 Meter lange Stahl-Holz-Lösung ersetzt, die nicht nur moderner, sondern auch komfortabler ist. Die Breite wächst von bisher 2,18 auf drei Meter, während sieben Lichtmasten für bessere Sicht und mehr Sicherheit in den Abendstunden sorgen. Das charakteristische Erscheinungsbild des heutigen Polizeistegs will man jedenfalls beibehalten.

Visualisierung eines Holzstegs über einen Fluss mit Schwänen und Menschen auf Treppen am Ufer.
Visualisierung des neuen Stegs. © Visualisierung SPP Spirk

Die Stadt setzt beim Tragwerk bewusst auf Stahl, weil das Material robuster ist und deutlich weniger Wartung benötigt als die bisherige reine Holzkonstruktion. Die Fertigstellung ist für April 2027 geplant. Während der Bauarbeiten werden Boote den Bereich nicht passieren können, weil hier für Fußgänger eine schwimmende Ersatzbrücke bereitgestellt wird.

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