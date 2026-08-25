Venedig: Privat-Insel mit Napoleon-Fort wird verkauft

Für wohlhabende Immobilienliebhaber könnte bald ein Traum in Erfüllung gehen: Die historische Isola di Crevan in der Lagune von Venedig steht zum Verkauf. Neben einer spektakulären Naturlandschaft bietet das Anwesen ein liebevoll restauriertes Fort aus der napoleonischen Ära.

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Wer schon immer von absoluter Privatsphäre und einem eigenen Reich im geschichtsträchtigen Mittelmeer geträumt hat, bekommt nun eine seltene Gelegenheit. Die Isola di Crevan, eine rund 5.700 Quadratmeter große Privatinsel in der weltberühmten Lagune von Venedig, wird vom Luxus-Makler Lionard Luxury Real Estate zum Verkauf angeboten. Das exklusive Anwesen befindet sich lediglich sieben Kilometer von der berühmten Lagunenstadt entfernt und verbindet historische Architektur mit modernem Wohnkomfort.

Isola di Crevan © Lionard Luxury Real Estate

Die Insel zeichnet sich durch ihre absolute Ruhelage und eine üppige Natur aus. Das gesamte Areal präsentiert sich wie ein großer, schwimmender Garten auf dem Wasser, der durch seine landschaftliche Gestaltung besticht:

Hohe, schattenspendende Bäume und gepflegte Rasenflächen prägen das Bild.

Farbenfrohe Zierpflanzen und tragende Obstbäume verteilen sich über das Grundstück.

Angelegte Spazierwege laden zum Flanieren ein.

Von der Insel aus eröffnen sich atemberaubende Ausblicke auf die bekannten Nachbarinseln Burano und Torcello.

Isola di Crevan © Lionard Luxury Real Estate

Ein historisches Fort als private Luxus-Residenz

Das Herzstück der Isola di Crevan bildet ein historisches Bauwerk von geschichtlicher Tragweite. Auf der Insel befindet sich ein ehemaliges napoleonisches Fort mit einer Wohnfläche von 215 Quadratmetern, das in den vergangenen Jahrzehnten sorgfältig zu einer privaten Residenz umgebaut wurde. Die Anreise zum Anwesen gestaltet sich standesgemäß und exklusiv mit dem eigenen Boot. Dafür sorgen zwei private Anlegestellen und ein eigener schiffbarer Kanal, der die Insel umschließt.

Die Geschichte der Insel reicht zurück bis in das frühe 19. Jahrhundert. Im Jahr 1806, zur Zeit der französischen Vorherrschaft, wurde auf Crevan ein militärisches Reduit errichtet. Dieses wurde in der darauffolgenden Epoche, während der österreichischen Herrschaft über Venetien, von den kaiserlichen Truppen weiter ausgebaut und massiv verstärkt. Im Jahr 1866 ging die Insel schließlich mit der gesamten Region Venetien an das neu gegründete Königreich Italien über. Bis kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs behielt das Eiland seine rein militärische Schutzfunktion.

Isola di Crevan © Lionard Luxury Real Estate

Aufwendige Restaurierung mit modernem Komfort

Nach dem Ende der militärischen Nutzung wechselte die Insel in Privatbesitz und wurde schrittweise zu einem außergewöhnlichen Wohnsitz umgestaltet. Seit dem Jahr 1996 wurde das gesamte historische Ensemble einer umfassenden und aufwendigen Restaurierung unterzogen. Das primäre Ziel der Eigentümer war es, die ursprüngliche, wehrhafte Architektur des Forts originalgetreu zu erhalten und gleichzeitig modernsten Wohnstandard zu etablieren.

Heute bietet das geschichtsträchtige Hauptgebäude eine erstklassige Ausstattung für gehobene Ansprüche:

Das Fort verfügt über vier großzügige Haupträume.

Zwei modern gestaltete Badezimmer sind integriert.

Eine vollwertige Infrastruktur mit Strom, fließendem Wasser, Heizung und Klimaanlage ist vorhanden.

Zusätzliches Potenzial für weitere Wohnflächen

Für künftige Eigentümer bietet das Anwesen zudem interessante bauliche Erweiterungsmöglichkeiten. Nach Angaben des betreuenden Immobilienmaklers können bestehende Nebenflächen auf der Insel flexibel umgestaltet werden. So besteht die Möglichkeit, ungenutzte Nebengebäude – darunter die ehemalige Unterkunft des Inselverwalters – zusammenzulegen und so zusätzlichen, exklusiven Wohnraum zu schaffen.

Auch der Name der Insel birgt eine faszinierende Geschichte. Er leitet sich direkt vom gleichnamigen Crevan-Kanal ab, der das Grundstück umgibt. Einer alten lokalen Legende zufolge ist die Bezeichnung eng mit einem Franziskanermönch verbunden, der einst tatkräftig am Wiederaufbau des nahe gelegenen, berühmten Klosters San Francesco del Deserto beteiligt gewesen sein soll. Ein offizieller Kaufpreis für dieses einzigartige Juwel in der Adria wird vom Maklerhaus vorerst nur auf diskrete Anfrage genannt.