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Vier Konzerte

Premiere für "Innviertel rockt" mit Seiler & Speer & Co.

Seiler &amp; Speer
© zeidler
"Vier Tage. Vier unterschiedliche Konzertabende. Internationale Stars, österreichische Publikumslieblinge, großartige Support-Acts und hoffentlich jede Menge unvergessliche Momente", freut sich Co-Veranstalter Robert Zauner auf die Erstausgabe.
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Das neue Musikfestival "Innviertel rockt" feiert von 27. bis 30. August 2026 seine Premiere im FACC Sky Dome in Ried im Innkreis mit Edmund, Alvaro Soler, Amy Macdonald und Seiler & Speer.
"Nach dem Erfolg von Gmunden rockt bringen wir das Floro-Feeling nun auch nach Ried im Innkreis: drei Tage voller Live-Musik, Emotionen und Festivalstimmung mitten in der Stadt", sagt Veranstalter Florian Werner.
Den Reigen eröffnet Alvaro Soler am Donnerstag, am Freitag gibt es Austropop von Edmund, am Samstag reichen sich Amy Macdonald und der Mann mit der tiefen Stimme, Alexander Eder, das Mikro und das Finale am Sonntag bestreiten Seiler & Speer. Es sind für jeden Abend noch Tickets um rund 70 Euro erhältlich.

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