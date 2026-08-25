In Wels Müll-Kontrollen in Zivil

In den kommenden Monaten nimmt die neu gegründete Ordnungswache vor allem Müll ins Visier.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sechs Monate nach der Gründung zieht die Ordnungswache Stadt Wels GmbH eine erste Bilanz. Parallel zu Aufbau und Ausbildung des zehnköpfigen Teams wurde die Einsatzfähigkeit im gesamten Stadtgebiet hergestellt. Bis Ende Juli wurden 2.034 Einsätze und Vorfälle dokumentiert, darunter 413 behördliche Aufträge, 214 Anzeigen und 168 Ermahnungen.

Seit April liegen die Monatswerte durchgehend über 340 Einsätzen; der Juli erreichte mit 433 dokumentierten Einsätzen den bisherigen Höchstwert. Gegenüber dem ersten Quartal, wo noch zahlreiche Schulungen absolviert wurden, haben sich die monatlichen Einsatzzahlen mehr als verdoppelt.

Zigarettenstümmel-Task Force

In den kommenden Monaten werden die Mitarbeiter der Welser Ordnungswache bei ihrer Arbeit einen Schwerpunkt auf das Thema Müll – und hier vor allem die Vermüllung mit Zigarettenstummeln auf Spielplätzen und in Parks – legen. Die Kontrollen werden dabei auch in Zivil durchgeführt. Weitere Schwerpunkte werden die Kontrolle des Alkoholverbots am Kaiser-Josef-Platz sowie die Einhaltung der im Gemeinderat beschlossenen Grünanlagen-Verordnung sein.

Sicherheitsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ): "Die Ordnungswache ist dort, wo die Welser sie brauchen. Wer sich an die Regeln hält, hat in ihr einen Partner – wer nicht, spürt die Konsequenzen. Der Neustart als GmbH hat sich bereits bezahlt gemacht."