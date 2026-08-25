Möglicher Herd
Legionellen-Tote: Kühlanlage auf Trockenbetrieb umgestellt
In Abstimmung mit der Behörde und den hinzugezogenen Experten wurde unmittelbar nach Bekanntwerden des Legionellen-Nachweises eine intensive Reinigung inklusive vollständigem Wassertausch sowie hochdosierte Desinfektionen im betroffenen Kühlturm durchgeführt.
"Da die finalen Messergebnisse zu den getroffenen Maßnahmen noch nicht vorliegen, und da es die aktuellen Temperaturen zulassen, wurde als zusätzliche Maßnahme beschlossen, die betroffene Anlage am 24. August auf Trockenbetrieb umzustellen", heißt es in der Aussendung der Linz AG.
Mit dieser zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme werde die mögliche Bildung von Legionellen ausgeschlossen.
Auch interessant
Trinkwasser nicht betroffen
Die Linz AG versichert: "Die Trinkwasserversorgung ist nicht betroffen."
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden