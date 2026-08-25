oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Möglicher Herd

Legionellen-Tote: Kühlanlage auf Trockenbetrieb umgestellt

Ein Glas wird unter einem Wasserhahn mit Leitungswasser gefüllt.
© Apa/Berg
Die Linz AG hat die Kühlanlage, die im Zusammenhang mit dem gehäuften Auftreten von Legionellenerkrankungen - 28 Fälle sind bekannt - stehen soll, am Montag auf Trockenbetrieb umgestellt.
OE24 auf Google bevorzugen

In Abstimmung mit der Behörde und den hinzugezogenen Experten wurde unmittelbar nach Bekanntwerden des Legionellen-Nachweises eine intensive Reinigung inklusive vollständigem Wassertausch sowie hochdosierte Desinfektionen im betroffenen Kühlturm durchgeführt.

"Da die finalen Messergebnisse zu den getroffenen Maßnahmen noch nicht vorliegen, und da es die aktuellen Temperaturen zulassen, wurde als zusätzliche Maßnahme beschlossen, die betroffene Anlage am 24. August auf Trockenbetrieb umzustellen", heißt es in der Aussendung der Linz AG.

Mit dieser zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme werde die mögliche Bildung von Legionellen ausgeschlossen.

Auch interessant

1.000 Euro für Pflege daheim: NÖ zieht Bilanz

Pernkopf will mehr Grün in NÖ

Drohne und Sprengstoff bei Flughafen Leipzig entdeckt

Trinkwasser nicht betroffen

Die Linz AG versichert: "Die Trinkwasserversorgung ist nicht betroffen."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Linz braucht eine Legionellen-Infooffensive

B1-Sanierung startet: 9.000 Fahrzeuge müssen durch Siedlung ausweichen

Suspendierte Schüler kommen in den Linzer Spallerhof

Bauchspeicheldrüsen-Krebs: Hochkomplexe OP mit da Vinci-Roboter

In Wels Müll-Kontrollen in Zivil

Chelsea Pub wird wegen Fußballspiel gegen Irland zu "The Bhoys Inn" umbenannt

Legionellen-Tote: Kühlanlage auf Trockenbetrieb umgestellt

Premiere für "Innviertel rockt" mit Seiler & Speer & Co.

Neos-Parteifinanzen: Ray Ban-Rechnung auf der Liste

Tocotronic Open Air im Linz Posthof