Legionellen-Tote: Kühlanlage auf Trockenbetrieb umgestellt

Die Linz AG hat die Kühlanlage, die im Zusammenhang mit dem gehäuften Auftreten von Legionellenerkrankungen - 28 Fälle sind bekannt - stehen soll, am Montag auf Trockenbetrieb umgestellt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In Abstimmung mit der Behörde und den hinzugezogenen Experten wurde unmittelbar nach Bekanntwerden des Legionellen-Nachweises eine intensive Reinigung inklusive vollständigem Wassertausch sowie hochdosierte Desinfektionen im betroffenen Kühlturm durchgeführt.

"Da die finalen Messergebnisse zu den getroffenen Maßnahmen noch nicht vorliegen, und da es die aktuellen Temperaturen zulassen, wurde als zusätzliche Maßnahme beschlossen, die betroffene Anlage am 24. August auf Trockenbetrieb umzustellen", heißt es in der Aussendung der Linz AG.

Mit dieser zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme werde die mögliche Bildung von Legionellen ausgeschlossen.

Trinkwasser nicht betroffen

Die Linz AG versichert: "Die Trinkwasserversorgung ist nicht betroffen."