Soziales NÖ
1.000 Euro für Pflege daheim: NÖ zieht Bilanz
Seit 2023 unterstützt das Land Niederösterreich damit Menschen, die möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben wollen.
"Wir geben Betroffenen und ihren Familien jährlich 1.000 Euro in die Hand. Sie selbst wissen am besten, welche Unterstützung sie brauchen", so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).
Klar unterschiedlicher Bedarf
Die Evaluierung zeigt: Ältere Menschen nutzen die Förderung mehrheitlich für mobile Dienste, jüngere Bezieher setzen sie zu über 50 Prozent für Therapien ein. "Genau deshalb wollen wir keine starren Vorgaben machen", betont die Landesrätin.
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Wer Anspruch hat
Bezugsberechtigt sind Pflegebedürftige ab Pflegestufe drei, Personen mit Stufe eins oder zwei und ärztlich bestätigter Demenz sowie Kinder und Jugendliche ab Pflegestufe eins.
Antragstellung online unter www.noe.gv.at oder telefonisch über die NÖ Pflegehotline 02742/9005-9095 (Mo–Fr, 8–16 Uhr).
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