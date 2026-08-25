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Jetzt ist es fix

Portugal-Knall um Thomas Müller (36)

SR
von
Ein Mann mit Bart lächelt auf einem Event vor einem Hintergrund mit MagentaTV-Logos.
© Getty Images
Jetzt ist es offiziell: Thomas Müller und Mats Hummels steigen gemeinsam mit weiteren Fußball-Prominenten und einer Investorengruppe beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora ein.
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Wie die Beteiligten mitteilten, sichern sich die neuen Eigentümer insgesamt 90 Prozent der Klubanteile und übernehmen damit die Kontrolle.

Zum Investorenkreis gehören auch die ehemaligen Bayern-Stars Yann Sommer und Lucas Hernández. Eine zentrale Rolle übernimmt zudem Johannes Mösmang, der zuletzt beim FC Bayern tätig war und nun Präsident von Estrela Amadora wird.

Zwei Männer posieren vor einem Hintergrund mit MagentaTV-Logos und lächeln in die Kamera.
© Getty Images

Finanziell getragen wird das Projekt vor allem von den Investmentgesellschaften ADvantage und LEAD sowie der KI Group. Müller, Hummels und die weiteren Ex-Profis sollen ihr Fußballwissen, ihre Kontakte und ihre Reichweite einbringen.

Ambitionierte Ziele

Das Ziel ist ambitioniert: Estrela soll langfristig zu den Top acht der portugiesischen Liga gehören. Dabei setzt der Klub vor allem auf die Entwicklung junger Talente. Erste Verbindungen nach München gibt es bereits. Im Juli wechselte Bayerns Lovro Zvonarek nach Portugal, zudem soll Estrela an einer Leihe von Felipe Chávez interessiert sein.

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