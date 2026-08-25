Müller & Hummels sind jetzt Klub-Bosse

Die beiden Weltmeister von 2014, Thomas Müller und Mats Hummels, wagen den Schritt ins Vereins-Management.

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Die beiden langjährigen Weggefährten beim FC Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft erweitern ihre Zusammenarbeit über das Spielfeld hinaus. Unterstützt von einer namhaften Investorengruppe sowie dem ehemaligen Bayern-Torhüter Yann Sommer beteiligt sich das Trio an CF Estrela Amadora.

Seit 2023 wieder erstklassig

Der Klub aus der Metropolregion Lissabon blickt auf eine turbulente Vergangenheit zurück. Erst 2023 gelang dem Nachfolgeverein die Rückkehr in die höchste portugiesische Spielklasse (Primeira Liga), wo in der abgelaufenen Saison knapp der Klassenerhalt gesichert wurde

Genau hier setzt die Strategie des Investoren-Trios an:

Rolle als strategische Partner: Müller, Hummels und Sommer treten primär als strategische Investoren auf. Neben finanziellem Engagement bringen sie vor allem ihr internationales Netzwerk, ihre sportliche Expertise sowie enorme mediale Strahlkraft ein.

Nachhaltiger Aufbau: Ziel ist es, Estrela Amadora strukturell zu stärken und den Klub langfristig in der oberen Tabellenhälfte der Primeira Liga zu etablieren.

Fokus auf junge Talente: Portugal gilt als einer der wichtigsten Entwicklungsmärkte im europäischen Fußball. Der Klub soll künftig gezielt als Sprungbrett für vielversprechende Nachwuchsspieler ausgebaut werden.

Prominente Liste an Klub-Besitzern

Mit ihrem Einstieg im internationalen Fußball reihen sich Thomas Müller und Mats Hummels in eine prominente Liste von Ex-Profis ein, die nach oder gegen Ende ihrer aktiven Karriere als Vereinseigner und Funktionäre agieren.