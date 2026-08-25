Diese Schulen sind ab Herbst geschlossen

Nicht alle Schulen eröffnen im September wieder.

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Auch im Schuljahr 2026/27 schließen wieder einige kleine Schulstandorte in Österreich. Konkret werden je drei Standorte in Oberösterreich und in der Steiermark aufgelassen bzw. mit anderen Einrichtungen zusammengelegt, zeigt ein Rundruf der APA in den Bildungsdirektionen. In Salzburg wird ein Standort zunächst einmal für das kommende Schuljahr stillgelegt.

Konkret von einer Schließung bzw. Zusammenlegung betroffen sind in der Steiermark die Mittelschule Weiz I sowie die Volksschulen Modriach und Bärnbach-Afling. In allen drei Fällen haben die jeweiligen Gemeinden den Antrag dazu gestellt. In Oberösterreich wollte man die drei geschlossenen Schulen nicht konkret benennen - sie liegen aber alle im Innviertel und wurden zuletzt von insgesamt 124 Schülern besucht. Für das kommende Schuljahr stillgelegt wird in Salzburg die Polytechnische Schule in Neumarkt (Salzburg). Im Jahr darauf könnte sie wieder aktiviert werden.

Teilweise unter zehn Schüler

Die Statistik Austria weist zwar keine Kategorie für Klein- oder Kleinstschulen aus, fasst Schulen aber je nach Schüleranzahl in einer Auswertung zusammen. So gab es 2024/25 in Österreich 45 Standorte mit bis zu zehn Schülern.