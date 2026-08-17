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Unfall-Drama

Vermisster Wanderer (20) tot aufgefunden

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Eine Drohne lokalisierte den 20-Jährigen. Er dürfte abgestürzt sein.
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Stmk. Ein seit dem Wochenende im steirischen Hochschwabgebiet vermisster 20-jähriger Wanderer ist am Montag tot aufgefunden worden. Der Mann wollte von Seewiesen (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) Richtung Hochschwab wandern. Als er am Abend nicht zurückkam, verständigte seine Familie die Einsatzkräfte. Eine Suche mit Hubschraubern und Drohnen zeigte vorerst keine Ergebnisse. Am Montag wurde dann der Leichnam durch einen Drohnenpiloten entdeckt. Der 20-Jährige dürfte im Bereich der Gschirrmauer abgestürzt sein.

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Mutter schlug Alarm

Der junge Mann aus dem Burgenland hatte für die Tour offenbar einen ganzen Tag geplant, war um 4 Uhr losgefahren, aber am Samstag nicht zu seinem Fahrzeug bzw. seinen Angehörigen zurückgekehrt. Die Mutter des Mannes hatte dann Alarm geschlagen. Der Leichnam wurde im steilen, felsdurchsetzten Gelände westlich von Seewiesen entdeckt. Die Bergung gestaltete sich wegen des umschlagenden Wetters problematisch.

Die Einsatzkräfte hatten seit dem Wochenende in dem Gebiet, das sich bis zum Hochschwabplateau erstreckt und auch aufgrund zahlreicher Dolinen als schwierig gilt, gesucht. Im Einsatz standen Bergrettung, Feuerwehren, Alpinpolizei, zwei Hubschrauber sowie zwei Drohnen der Feuerwehr. Die Angehörigen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

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