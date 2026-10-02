"Im Lager"
Bäckerei hat Thomas Morgensterns Helikopter "gefunden"
Thomas Morgensterns Helikopter wurde gestohlen und lässt ganz Österreich rätseln. Doch nun hat die Bäckerei-Kette "Resch&Frisch" das verschwundene Fahrzeug "gefunden", wie sie auf Facebook präsentieren.
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In einem Posting schreibt das Unternehmen: "Haben wir zufällig bei uns im Lager gefunden. Keine Ahnung, von wo der ist, aber wenn er schon mal da ist ... dann können wir ihn ja auch benutzen." Dazu hat die Bäckerei ein KI-generiertes Bild eines "Resch&Frisch"-Helikopters mit dem Text "Express Hauszustellung - Powered by Thomas Morgenstern".
"Sorry, das musste leider sein"
Die Bäckerei entschuldigt sich im selben Posting bei der Skisprung-Legende: "Sorry, das musste leider sein. Wir wünschen dir noch alles Gute und hoffen, dass dein Helikopter bald gefunden wird."
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Anfang der Woche wurde der Breitling-Hubschrauber des ehemaligen Skisprungstars Thomas Morgenstern in Salzburg gestohlen. Die Suche dauert weiterhin an.
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