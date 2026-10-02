Flammeninferno: Einfamilienhaus in Brand

Rund 90 Feuerwehrleute standen fünf Stunden im Einsatz.

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Dramatische Szenen in Klingenbach im Bezirk Eisenstadt-Umgebung: In der Nacht auf Freitag ging ein Einfamilienhaus plötzlich in Flammen auf. Der Bewohner konnte sich noch rechtzeitig selbst ins Freie retten.

90 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt rückten 5 Feuerwehren mit rund 90 Einsatzkräften an. Wegen der enormen Hitze und der starken Rauchentwicklung mussten die Helfer unter schwerem Atemschutz arbeiten. Besonders brisant: Im brennenden Gebäude befanden sich 3 Gasflaschen. Diese konnten von den Einsatzkräften sicher aus dem Haus gebracht werden. Gleichzeitig wurde verhindert, dass das Feuer auf das angrenzende Gebäude übergreift. Auch Polizei und Rettung standen im Einsatz.

Die Löscharbeiten dauerten Stunden. © FF Klingenbach

Nach fast fünf Stunden: Feuer aus

Der Großeinsatz zog sich über fast 5 Stunden. Erst gegen 7 Uhr am Freitagmorgen konnte endgültig Entwarnung gegeben werden. Das Gebäude wurde durch den Brand schwer beschädigt. Wie es zu dem Feuer kam und wodurch es ausgelöst wurde, ist derzeit noch unklar.