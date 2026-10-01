Säure-Schock im Burgenland: 500 Liter ausgetreten

Bei einem Gewächshaus in Wallern (Bezirk Neusiedl am See) sind am Donnerstagnachmittag 500 Liter Salpetersäure ausgetreten.

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Der Tank einer neuen Anlage war zum ersten Mal gefüllt worden. Durch einen Defekt floss die Säure jedoch in die Halle. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See am Abend.

Der Salpetersäuretank stand in der Technikhalle eines neu errichteten Gewächshauses. Bei der ersten Befüllung stellte sich jedoch heraus, dass der Anschlussstutzen schadhaft war. 500 Liter 38-prozentiger Salpetersäure verteilten sich dadurch auf den mit Sand aufgeschütteten Boden der Halle. Den Mitarbeitern des Betriebes gelang es noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, die Säure zu verdünnen und den Bereich abzusperren.

Zwei Schadstoffexperten des Landesfeuerwehrkommandos Burgenland sowie Vertreter der Wasserrechtsbehörde unterstützten den Einsatz. Der kontaminierte Sand wird nun vom Betreiber entfernt und entsorgt. Für die Umwelt, die Mitarbeiter und die Anrainer habe keine Gefahr bestanden, hieß es. Die Feuerwehren Wallern, Tadten und Pamhagen waren mit insgesamt 70 Mitgliedern im Einsatz. Nach rund vier Stunden konnten sie wieder einrücken.