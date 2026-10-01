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Cannabis, Falschgeld

Gelächter von Frauen führte Polizei zu Drogen-Höhle

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Neben 1,1 Kilo Cannabis wurden auch gefälschte Urkunden sowie Falschgeld sichergestellt.
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Wien. Ein nächtlicher Lärmeinsatz in Hernals endete mit einem größeren Drogenfund. Die Polizei stieß in einer Wohnung auf Cannabis, mutmaßliches Falschgeld und gestohlene Dokumente.

Wohnungstüre aufgebrochen

In einem Wohnhaus machten drei Frauen durch laute Stimmen und Gelächter auf sich aufmerksam. Sie machten gegenüber Polizisten, welche alarmiert wurden, widersprüchliche Angaben und öffneten die betreffende Wohnung trotz mehrerer Aufforderungen nicht. Weil aus dem Inneren ungewöhnliche Geräusche kamen und eine Gefahr für eine Person nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Tür gewaltsam geöffnet.

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1,1 Kilo Cannabis entdeckt

Schon beim Betreten schlug den Polizisten deutlicher Cannabisgeruch entgegen. In der Wohnung trafen sie auf zwei Männer, die ebenfalls Anzeichen einer Beeinträchtigung zeigten. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten rund 1,1 Kilogramm Cannabiskraut, Verpackungsmaterial und mehrere Gegenstände für den Cannabis-Anbau sicher. Zudem wurden gestohlene Urkunden und mutmaßliches Falschgeld gefunden.

Zwei Polen festgenommen

Ein 25-Jähriger und ein 28-Jähriger, beides Polen, wurden vorläufig festgenommen. Die drei Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren, zwei Polinnen und eine Kroatin wurden angezeigt. Die Ermittlungen zu den sichergestellten Gegenständen laufen weiter.

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