Weihnachts-Shopping
Der Run auf die Adventkalender beginnt JETZT
Vorbei sind die Zeiten, in denen man am 30. November noch schnell einen Schokoladen-Adventkalender aus dem Supermarkt geholt hat und die Sache erledigt war. Der gute alte Schoko-Adventkalender tut es heute für die meisten Leute nicht mehr. Wir brauchen mehr und darum müssen wir uns auch immer früher kümmern. Die begehrtesten Kalender sind, lange bevor der Advent vor der Tür steht, ausverkauft.
Große Auswahl, schwere Entscheidung
Heutzutage können wir zwischen einer großen Vielfalt wählen: von gesunden Bio-Snacks über Beauty-Produkte und Tee gibt es alles. Wer auf der Suche nach etwas ganz Ausgefallenem ist, wird vielleicht mit einem Edelsalami-Adventkalender glücklich oder freut sich auf seine tägliche Ration Knabberzeug.
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Siebenmal Freude im Advent
Sind Sie noch auf der Suche nach Inspiration? Wir haben für Sie sieben besondere Adventkalender gefunden - genau das Richtige für jeden Geschmack!
24 süße und pikante Köstlichkeiten von Koro, bei denen man mit gutem Gewissen zugreifen kann, bringen Sie durch den Advent. Auch in vegan erhältlich. 55 Euro, koro.de
Wer es gerne pikant hat, wird mit "Les Saucissons de l'Avent" glücklich. Hinter den Türchen verstecken sich 84 kleine Grignottes und drei ganze Saucissons in insgesamt acht Sorten – darunter Cantal-Käse, Haselnuss, schwarze Oliven aus Nyons AOP, Parmesan und Trüffel. 49 Euro, laboutiquedessaucissons.fr
Abwechslung in die Weihnachtszeit bringt Ketchup-Hersteller HEINZ mit seinen "24 Days of Delish". 24 Saucen im Miniformat, darunter exklusive Sorten, die es im Handel sonst nicht gibt, sorgen für Würze! 16,99 Euro, erhältlich über huber-koelle.de
Immer nur Süßes? Mit Kelly's geht's auch salzig: Hinter den Türchen gibt es 24-mal knisternde Vorfreude auf Weihnachten mit Bestsellern wie Pombären, Chips und Popcorn. Auch als Soletti-Adventkalender erhältlich. 30 Euro, shop.kelly.at
Ausgewählte Getränkewürfel und limitierte Lifestyle-Accessoires machen den Waterdrop-Adventkalender zu einem erfrischenden Begleiter für die Vorweihnachtszeit, der sogar mit 25 Türen aufwartet. 142,99 Euro, watertrop.de
Der Weleda Adventskalender 2026 bringt natürliche Pflegemomente in die Vorweihnachtszeit: Hinter den Türen warten 24 sorgfältig ausgewählte Naturkosmetik-Highlights, darunter elf Original-Größen, zwei Travel-Sizes und elf Minis. 79,90 Euro, im Handel erhältlich.
Der streng limitierte Adventkalender von Villeroy & Boch lässt die Vorfreude auf das Fest Tag für Tag wachsen. Die Stücke der Toy's Delight Kollektion bestehen aus feinstem Porzellan. 16 exklusive Sammlerstücke machen den Kalender besonders wertvoll. 379 Euro, villeroy-boch.at
Mit diesen tollen Adventkalendern wird die Wartezeit, bis das Christkind endlich kommt, gleich viel kürzer! Sie sollten besser schnell zuschlagen - viele Kalender sind schnell ausverkauft.
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