× Brutaler Serienkiller versetzt ganze Stadt in Angst

In Stockton wurden in nur drei Monaten gleich fünf Morde begangen.

Die Bewohner in der eigentlich ruhigen Stadt Stockton im Zentrum Kaliforniens leben in Angst. Seit Juli dieses Jahres treibt in der ehemaligen Goldgräber-Stadt ein Serienmörder sein Unwesen. Gleich fünf Männer wurden seither in Stockton erschossen – die Polizei jagt nun einen Verdächtigen.

Die Polizei geht ganz klar von einem Serienmörder aus, alle fünf Morde wurden in der Nacht oder in den frühen Morden begangen, die Tatorte liegen in einem Umkreis von nur wenigen Kilometern. Bei den Opfern handelt es sich ausschließlich um Männer, vier von ihnen sind Hispanics.

Die Polizei hat nun etliche Stunden Videomaterial ausgewertet und konnte nun ein erstes Foto des Verdächtigen veröffentlichen. Zu sehen ist ein dunkel gekleideter Mann von hinten – die Beamten bitten die Bevölkerung um Hinweise. „Wenn Sie Informationen haben, rufen Sie uns sofort an. Wir brauchen ihre Hilfe“. Zur Ergreifung des Mörders wurde Belohnung in Höhe von 85.000 Dollar ausgesetzt