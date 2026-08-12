Drei Verletzte bei Frontal-Crash

Die Unfalllenkerin, eine Beifahrerin sowie ein zwei Jahre altes Kleinkind wurden verletzt.

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Tirol. Drei Verletzte hat Dienstagmittag ein Verkehrsunfall auf der Reuttener Straße (L 260) in Ehenbichl im Tiroler Außerfern (Bezirk Reutte) gefordert. Eine 53-jährige Österreicherin war mit ihrem Auto aus bisher unbekannter Ursache frontal mit dem Wagen eines entgegenkommenden 43-jährigen Ungarn zusammengestoßen, berichtete die Polizei. Die Frau sowie eine in ihrem Fahrzeug befindliche 31-Jährige sowie deren zweijähriger Sohn erlitten Verletzungen.

Opfer ins Spital gebracht

Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte gebracht. Der Ungar blieb offenbar unverletzt. Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehr Reutte mit vier Einsatzfahrzeugen und 15 Kräften sowie der Rettungsdienst mit zwei Wagen und einem Notfallsanitäter.