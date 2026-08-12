Dann sehen Sie die nächste Sonnenfinsternis

Am Mittwoch ab 19.22 Uhr sieht man in Österreich eine partielle Sonnenfinsternis, in Teilen Europas gibt es sogar eine totale. Man sollte den Moment nicht verpassen, denn bis zur nächsten Gelegenheit vergeht viel Zeit.

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Am Mittwochabend blickt ganz Österreich in den Himmel. Erstmals seit 1999 gibt es ab 19.22 Uhr eine beinahe totale Sonnenfinsternis. Hinzu kommt ein extremes Himmelsspektakel aufgrund der Perseiden.

Besonders wichtig ist bei der Beobachtung nicht nur die dafür notwendige Schutzbrille, sondern eine freie Sicht in Richtung Westen. Während viele "Eclipse Chaser" (übersetzt Sonnenfinsternis-Jäger) vor allem nach Spanien oder Portugal gereist sind, wo es eine totale Sonnenfinsternis zu sehen gibt, werden in Österreich 89 Prozent der Sonne vom Mond abgedeckt.

Auch in Grönland, Island und Russland gibt es eine totale Sonnenfinsternis. Es ist eine der letzten Möglichkeiten, für eine lange Zeit in der Nähe dieses Naturschauspiels zu bestaunen.

Noch eine Chance nächstes Jahr

Die nächste und für lange Zeit in Europa letzte totale Sonnenfinsternis findet am 2. August des kommenden Jahres statt. In Spanien, Ägypten, Tunesien, Algerien, Gibraltar, Libyen, Marokko, Saudi-Arabien, Somalia, Sudan und dem Britischen Territorium im Indischen Ozean ist es hier soweit. In Österreich wird hier am Vormittag die Sonne zwischen 47 und 55 Prozent bedeckt sein.

Sonnenfinsternis 2027 © timeanddate.de

Doch dann dauert es lange, bis man in Europa wieder Zeuge wird. Für das Spektakel müsste man in den kommenden Jahren weit reisen. Am 22. Juli 2028 müsste man nach Australien oder den Süden Asiens, am 25. November 2030 gibt es neben dem Süden Asiens und Australien auch in Süd- und Ostafrika die Möglichkeit.

Am 14. November 2031 wird es in weiten Teilen Nordamerikas dunkel, am 30. März 2033 auch in Europa wieder soweit, allerdings nur in Russland, an diesem Tag ist auch in den USA das Spektakel wieder zu sehen. Bis es in Österreich wieder soweit ist, dauert aber noch um einiges länger. Erst am 3. September 2081, also in 55 Jahren, gibt es bei uns wieder eine totale Sonnenfinsternis.