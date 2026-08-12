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Sonnenfinsternis: So wird das Wetter

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Heute Abend erwartet uns in Österreich ein eindrucksvolles Ereignis am Himmel. Eine partielle Sonnenfinsternis sorgt für ein besonderes Naturschauspiel. Auch das Wetter spielt mit.
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Die Sonnenfinsterni startet heute um 19:20 Uhr. Der Höhepunkt wird gegen 20:15 Uhr erreicht. Bei uns in Österreich werden dann zwischen 84 und 89 Prozent der Sonne verdeckt sein, es ist die größte Sonnenfinsternis seit 1999. Damals war die Sonne komplett verdunkelt.

Gutes Wetter

Die Wetterprognose ist gut und verspricht einen klaren Abend. Wer das Geschehen mitverfolgen möchte, sollte allerdings vorsichtig sein. Wer die Sonnenfinsternis beobachten will, sollte dies unbedingt mit einer Schutzbrille tun.

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Nächstes Highlight am Himmel

Nach der Sonnenfinsternis wartet schon das nächste Himmelsspektakel auf Astronomie-Fans. In der Nacht auf Donnerstag erreicht der Meteorstrom der Perseiden seinen Höhepunkt.

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