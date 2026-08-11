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Schlimmer Verdacht:

Lehrer soll auf Dorffest 15-Jährige vergewaltigt haben

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© getty/Symbolbild
Ein 47-Jähriger steht unter dringendem Verdacht, am Wochenende ein Mädchen auf einem Dorffest im Zillertal vergewaltigt zu haben.
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Tirol. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten am Dienstag einen Medien-Bericht, wonach eine 15-Jährige beim dreitägigen Harter Aufest - mit großem Besucherandrang, Bühne und Live-Musik - in der Nacht Samstag von einem Bekannten - bei dem es sich um einen, nicht aber um ihren Lehrer handeln soll, vergewaltigt wurde.

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Der Mann - es soll sich um einen 47-Jährigen handeln - ist in Untersuchungshaft. Hinweise auf kolportierte K.o.-Tropfen gebe es nicht. Das Mädchen alarmierte noch vor Ort die Polizei, die den Verdächtigen im Nahbereich des Tatortes antreffen und festnehmen konnte. Weitere Details wurden unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht genannt. Die Vergewaltigung soll sich gegen 3.15 Uhr ereignet haben. Die U-Haft sei, so die ermittelnden Behörden, aufgrund des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung einer Minderjährigen verhängt worden. Dass es sich um einen Pädagogen handelt, der im Tiroler Unterland unterrichtet, handeln, wird nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. Hierzu dürfe man, so ein Sprecher, keine Auskunft geben.

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