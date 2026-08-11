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Polizeifahndung

Einkaufshelfer stahlen Gehbehindertem 9.000 Euro

Polizeibilder zeigen mehrere gesuchte Personen in einem Gebäude mit Flur und Gehstock.
© LPD Wien
Die auf den Lichtbildern ersichtlichen mutmaßlichen Kriminellen stehen im Verdacht, einem 85-Jährigen eine höhere vierstellige Bargeldsumme gestohlen zu haben.
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Wien. Zuvor hatten die beiden Tatverdächtigen dem Mann angeboten, ihm behilflich zu sein, den Einkauf in die Wohnung zu bringen. Nachdem die beiden Verdächtigen - ein ganz in Schwarz gekleideter wohlgenährter junger Mann und eine Komplizin, die ihr Gesicht leider geschickt unter einem Hoodie versteckte - die Wohnung verlassen hatten, bemerkte das Opfer, dass etwas fehlte.

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Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Die Wiener Polizei ersucht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.

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