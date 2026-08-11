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Niedergestochen

Mord-Alarm um toten Syrer (26) in Wien!

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Nach einer Massenschlägerei bei einem Schnellimbiss am Gürtel in Wien flüchteten die Beteiligten in alle Himmelsrichtungen - einer verblutete. Die Polizei nahm Mord-Ermittlungen auf.
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Wien. So viel ist derzeit über die Geschehnisse kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Dienstag bekannt: Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden zu einem Innenhof in der Ullmannstraße im 15. Bezirk gerufen, da dort ein Mann mit schweren Verletzungen von Zeugen aufgefunden worden war. Umgehend eingeleitete Reanimationsmaßnahmen sowie die notfallmedizinische Versorgung durch die Berufsrettung Wien blieben ohne Erfolg - der 26-jährige Syrer hatte einen Messerstich in den Oberkörper erlitten und war verblutet.

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Im Zuge der ersten Erhebungen stellte sich heraus, dass das Opfer zuvor im Bereich Gaudenzdorfer Gürtel in einen Streit mit mehreren Personen geraten sein soll  - alle sollen der Suchtgiftszene rund um die U-Bahnstationen Margaretengürtel und Gumpendorfer Straße angehören - und von dort mit einem Freund in Richtung Westbahnhof  geflüchtet war.

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat umfangreiche Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes und Ausforschung des derzeit unbekannten Täters aufgenommen.

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