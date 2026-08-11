Niedergestochen
Mord-Alarm um toten Syrer (26) in Wien!
Wien. So viel ist derzeit über die Geschehnisse kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Dienstag bekannt: Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden zu einem Innenhof in der Ullmannstraße im 15. Bezirk gerufen, da dort ein Mann mit schweren Verletzungen von Zeugen aufgefunden worden war. Umgehend eingeleitete Reanimationsmaßnahmen sowie die notfallmedizinische Versorgung durch die Berufsrettung Wien blieben ohne Erfolg - der 26-jährige Syrer hatte einen Messerstich in den Oberkörper erlitten und war verblutet.
Auch interessant
Im Zuge der ersten Erhebungen stellte sich heraus, dass das Opfer zuvor im Bereich Gaudenzdorfer Gürtel in einen Streit mit mehreren Personen geraten sein soll - alle sollen der Suchtgiftszene rund um die U-Bahnstationen Margaretengürtel und Gumpendorfer Straße angehören - und von dort mit einem Freund in Richtung Westbahnhof geflüchtet war.
Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat umfangreiche Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes und Ausforschung des derzeit unbekannten Täters aufgenommen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden