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Leiche gefunden

Grazer (32) stürzt beim Wandern in den Tod

Berghütte Admonter Haus vor felsiger Berglandschaft und blauem Himmel bei Sonnenschein.
© Wikipedia
Ein 32-jähriger Wanderer ist Montagnachmittag beim Abstieg vom Admonter Haus ums Leben gekommen.
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Der Grazer war gegen 15.15 Uhr am sogenannten Goassteig unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache abstürzte und unterhalb des Steiges liegen blieb. Erst als er am Abend nicht in Graz ankam, alarmierten die Eltern sowie der Hüttenwirt des Admonter Hauses die Einsatzkräfte. Sie entdeckten die Leiche gegen 23.40 Uhr, hieß es am Dienstag seitens der Polizei.

Gefunden wurde der Grazer von Alpinpolizisten und der Bergrettung, die zu Fuß zur Unfallstelle gelangten. Zwei Notärzte stießen noch mit dem Rettungshubschrauber C14 hinzu, konnten aber nur noch den Tod des 32-Jährigen feststellen.

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