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In Griechenland

Nach Horror-Sturz: Hier schuftet Lindsey Vonn fürs Comeback

Frau macht ein Spiegelselfie im Fitnessraum, trägt Sportkleidung und hält eine Hantel.
© Instagram/ lindseyvonn
Lindsey Vonn schuftet während ihres Griechenland-Urlaubs für ihr Comeback. Neben purer Entspannung standen nämlich auch schweißtreibende Trainings auf dem Plan, um die heißersehnte Pisten-Rückkehr zu feiern.
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Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 arbeitet US-Ski-Star Lindsey Vonn weiterhin an ihrer Rückkehr. Zuletzt genoss sie einen sonnigen Urlaub. Ihr Urlaubsort war bisher ein Geheimnis.

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Nun hat die US-Amerikanerin in einem Instagram-Post verraten, wo sie ihre Batterien aufgeladen hat. Vonn war auf der griechischen Trauminsel Mykonos. Dabei hat sie nicht nur griechische Sonne genossen, sondern auch einige Trainingseinheiten hingelegt.

"Spontane Reisen gehören zu den schönsten"

Zu ihrem Posting schrieb die Speed-Queen: "Spontane Reisen gehören zu den schönsten. Man weiß nie, wohin das Leben einen führt. Denn wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere … halte Augen und Herz offen." Zudem waren eine Reihe von traumhaften Fotos zu sehen.

Noch hat die 41-Jährige ihre Zukunft offengelassen. Die Frage ist, ob sie sich diese Rückkehr in den Weltcup noch zutraut. Aus diesem Grund versucht sich die US-Amerikanerin auch im Urlaub noch fit zu halten. Jedoch sind ihre Fortschritte in den vergangenen Monaten beeindruckend. Laut eigenen Angaben möchte Vonn ihrem Körper derzeit die benötigte Zeit zur vollständigen Genesung geben.

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