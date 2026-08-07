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Fit wie nie

Hirschers Muskel-Ansage für das Comeback

Mann läuft.
© Instagram
Ski-Ikone präsentiert sich so fit wie noch nie.
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Ein durchtrainierter Oberkörper, Schweißperlen auf der Haut und ein fokussierter Blick: Auf seinem neuesten Instagram-Post setzt Marcel Hirscher ein optisches Ausrufezeichen hinter seine Ambitionen. Der 37-Jährige zeigt sich bei intensiven Athletikeinheiten in absoluter Physis-Topform – ein klares Signal an die Konkurrenz, dass er vor dem Saisonauftakt am 25. Oktober am Rettenbachferner nichts dem Zufall überlässt.

Gibt es eine Wildcard?

Nach seinem ersten Comeback-Versuch unter niederländischer Flagge arbeitet der Rekord-Champion mit Hochdruck an der Rückkehr auf die Rennpiste. Neben der Physis brennt in der Ski-Welt vor allem die Frage nach der Startnummer: Gibt es erneut die FIS-Wildcard ? Der internationale Ski-Verband hat noch immer keine Entscheidung getroffen.

Hirscher: "Macht das Leben einfacher"

Hirscher selbst blickt dem Spektakel im ORF-Gespräch entspannt entgegen: "Früher ging es für mich ausschließlich um Hundertstelsekunden, Siege und Kugeln. Heute treibt mich schlichtweg die Begeisterung für das Skifahren und die Arbeit am Material an."

"Schwünge genießen"

Auch die Ungewissheit rund um den Startplatz bringt ihn nicht aus der Ruhe: "Wenn die Wildcard kommt, nehme ich sie gerne an – sie macht das Leben auf der Piste natürlich einfacher. Wenn nicht, stellt das meine Motivation überhaupt nicht infrage. Ich habe nichts mehr zu beweisen, sondern möchte einfach jeden Schwung genießen."

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