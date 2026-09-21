Experte zerlegt Wirtz: "Nur die Hälfte wert"

Die Kritik am 120-Millionen-Euro-Star wird in England immer lauter.

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Nach dem mageren 1:0-Auswärtssieg von Liverpool bei Bournemouth rechnet Liverpool-Legende und Sky Sports-Experte Jamie Carragher schonungslos mit dem deutschen Nationalspieler ab. Während des Spiels fand Carragher bereits deutliche Worte und sprach von einer extrem schwachen Leistung, bei der schlichtweg gar nichts zusammengelaufen sei.

"Wirtz war wieder einmal richtig schwach. Das ist einfach gar nichts! Da passiert absolut überhaupt nichts", so Carragher.

"Leistungen kein temporäres Formtief"

Carragher zeigt sich ernsthaft besorgt über die Entwicklung des Edeltechnikers. Die gezeigten Leistungen seien kein temporäres Formtief, sondern spiegelten derzeit schlicht das aktuelle Leistungsvermögen wider. Die gigantische Ablösesumme sei gemessen an der bisherigen Ausbeute viel zu hoch gegriffen gewesen.

"Eigentlich müsste der Preis für diesen Spielertyp nur die Hälfte von dem sein, was Liverpool gezahlt hat. Die Lücke, die er schließen müsste, um den Erwartungen gerecht zu werden, ist fast zu groß!"

Hoffnung durch Länderspiel-Einsatz?

Vergleiche mit anderen Liga-Kickern lassen den Deutschen alt aussehen. "Ein Kiernan Dewsbury-Hall bei Everton ist keine 120 Millionen wert. Aber alle paar Wochen schießt er ein Tor!", wettert der Experte weiter.

Ein kleines Fünkchen Hoffnung lässt Carragher dem Deutschen allerdings: Sollte Wirtz in den anstehenden Länderspielen für Deutschland überzeugen und danach im Kracher gegen City als Matchwinner glänzen, wäre die Kritik auf einen Schlag wieder vergessen.