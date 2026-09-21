Rapid! Hamann & Stankovic tippen Meister

Rapid geht als Tabellenführer in die Länderspielpause und für die Experten Didi Hamann und Marko Stankovic sind sie nun Titelfavorit.

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Mit einem Punkt vor Red Bull Salzburg und zwei vor dem LASK sitzt Rapid an der Spitze. Wobei, Didi Hamann kann sich vorstellen, dass Sturm „schon nochmal eingreift“, wenn Otar Kiteisvhili fit bleibt. Das sagte er beim Podcast „Hamann & Stankovic“.

Dafür streicht der Champions-League-Sieger von 2005 ein anderes Team aus dem Rennen: Doublesieger LASK. „Die Belastung mit der Champions League ist einfach zu viel“, so seine Begründung. Dabei geht es dem 53-Jährigen aber weniger um die Spiele, sondern die Reisestrapazen. „Für eine Mannschaft, die 18 Monate am Limit gespielt hat, wird es ganz schwer.“

Für Marko Stankovic spielt aber auch der Kopf eine Rolle, wie er aus eigener Erfahrung weiß. „In der Champions League habe ich für mich gedacht, ich mache lieber die ein, zwei Schritte mehr zurück, damit nichts passiert. Weil die Gegner so gut sind. Bei uns passiert es, dass du vor allem mental diesen Leistungsabfall hast“, so der 40-Jährige mit Hinblick auf die jüngsten Punktverluste.

Meister? "Würde mit Rapid gehen"

Spätestens nach der Pause, wenn die Königsklassen-Partien häufiger kommen, vermuten beide einen Abbruch der Linzer.

Und stattdessen? „Zu dem frühen Zeitpunkt würde ich mit Rapid gehen“, betonte Hamann. Die Grün-Weißen haben den Kader dafür, vor allem ohne Doppelbelastung.

„Da erkenne ich ein Gesamtpaket aktuell. So gefestigt, wie sie jetzt sind und im Verein wirkt es richtig ruhig, auch wenn sie international gegen Hearts ausgeschieden sind. Da merkst du, dass jetzt ein Rad ins andere greift“, stimmte Stankovic zu. Dennoch warnte der Deutsche: „Wie gefestigt Rapid ist, werden wir sehen, wenn sie einmal zwei, drei Spiele verlieren.“

Salzburg "beste Mannschaft der Liga"

Der härteste Konkurrent ist laut den beiden also Salzburg, immerhin haben sie „qualitativ die beste Mannschaft in der Liga“, so der geborene Kremser. Neben der Qualität spielen sie zudem „nur“ Europa League und das sollte ihr Kader auffangen, so Stankovic.

Noch kann und wird in der Saison aber ohnehin viel passieren. Das weiß gerade Rapid nur zu gut, in der Vorsaison führte sie Tabelle bis zum neunten Spieltag an.