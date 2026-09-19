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Foda-Rückkehr nach Wien! Ex-Teamchef will Österreich mit Kosovo ärgern
Seine fünf Jahre als österreichischer Teamchef bezeichnet Franco Foda als wunderschöne Zeit, die durch Corona mitunter auch schwer war. Sonntag will er mit dem Kosovo, dem Aufsteiger in die Nations League B, Österreich, für ihn der Topfavorit in der Gruppe, besiegen. Er entfachte mit seinem Team im Kosovo eine Euphorie: In den Play-offs um das WM-Ticket nach dem 4:3 gegen die Slowakei in Bratislava daheim im Finale gegen die Türkei mit 0:1 gescheitert. "Dabei waren wir die besssere Mannschaft", erinnert sich Foda zurück. Als Kosovo-Teamchef hat er derzeit mit 1,91 einen besseren Punkteschnitt als bei Österreich (1,80), auch einen knapp besseren als sein Nachfolger Rangnick (1,90).
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Prominentes Trainerteam und starker Kader
Gleich geblieben sind gegenüber dem Frühjahr seine Assistenten: Österreichs Ex-Teamspieler Robert Ibertsberger, Thomas Kristl, der ihm schon bei Sturm Graz und Österreich assistierte, und der in Pristina geborene Ex-Rapidler Atdhe Nuhiu, der bis Sommer Co-Trainer bei Altach war. Die Mannschaft hat sich durch Verletzungen und Rücktritte etwas verändert. Weiter dabei ist ein Trio von Hoffenheim, der Mannschaft von Ex-Sturm-Sportchef Andreas Schicker und Ex-Trainer Ilzer: Innenverteidiger Hajdari, der herausragende Mittelfeldspieler Avdullahu, der einen Marktwert von 30 Millionen hat, und Ex-Austrianer Asllani. Routinier Berisha, früher bei Salzburg und beim LASK, wird beim FC Zürich von Österreichs Ex-Teamchef Koller trainiert. Sturmtank Muriqi, letzte Saison bei Absteiger Mallorca Zweiter der spanischen Schützenliste, ist in Istanbul bei Fenerbahce gelandet.
Heimvorteil für Kosovo im Ernst-Happel-Stadion
Aus Österreichs Liga sind Demaku (Altach), Matoshi (Sturm Graz) und als Neuling Kacuri (Austria Lustenau) ein Thema. Ibertsberger ist sicher: "Wir werden auch Österreich in Wien ärgern". Foda rechnet bei seinem ersten "Trainerduell" gegen Rangnick mit einer Art Heimvorteil: „Das Happel-Stadion wird zur Hälfte mit Kosovo-Fans gefüllt sein. Vor dem Schlager in Wien spielt Kosovo in Pristina gegen Irland.
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