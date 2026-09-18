Sturm Graz schlägt Rapid 2:0 und festigt die Tabellenführung

Souveräner Auftritt in Graz: Die Frauen von Sturm Graz setzen sich zum Auftakt der 7. Runde klar gegen den SKN Rapid durch und festigen damit erfolgreich die Tabellenspitze.

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Die Frauen-Mannschaft von Sturm Graz hat zum Auftakt der siebenten Runde in der ÖFB Frauen-Bundesliga einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den SK Rapid gefeiert. Vor heimischem Publikum im Trainingszentrum Messendorf zeigten die Steirerinnen von Beginn an eine konzentrierte Leistung und ließen den Hütteldorferinnen kaum Entfaltungsspielraum. Durch den erneuten Dreier festigte Sturm Graz die Tabellenführung in der höchsten österreichischen Spielklasse und baute den Vorsprung auf die Verfolgerinnen vorübergehend weiter aus.

Krumböck und Sipos sichern Sturm Graz die drei Punkte

Bereits in der elften Spielminute stellte Laura Krumböck die Weichen für die Hausherrinnen auf Sieg, als sie eine Unachtsamkeit in der Wiener Hintermannschaft eiskalt zur 1:0-Führung nutzte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lilla Sipos in der 52. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung im Spiel. Mit diesem Erfolg liegen die Grazerinnen in der Tabelle nun vier Punkte vor dem Titelverteidiger SKN St. Pölten, wobei die Niederösterreicherinnen allerdings noch zwei Spiele weniger absolviert haben.