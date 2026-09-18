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Keller-Krimi

SV Ried empfängt den WAC: Abstiegskampf pur im Innviertel

SR
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Drei Spieler der SV Ried im grün-schwarz gestreiften Trikot jubeln mit ausgebreiteten Armen auf dem Spielfeld.
© GEPA
Keller-Krimi im Innviertel: Die heimstarke SV Ried empfängt am Sonntagnachmittag den WAC. Während die Rieder Selbstvertrauen tankten, stehen die Kärntner gewaltig unter Druck.
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In der 7. Runde der Bundesliga steigt am Sonntagnachmittag (14:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) ein richtungsweisendes Duell im Tabellenkeller. Die SV Ried empfängt vor heimischem Publikum den WAC. Beide Mannschaften halten nach sechs absolvierten Runden bei enttäuschenden fünf Zählern, die Vorzeichen könnten jedoch kaum unterschiedlicher sein. Während die Innviertler nach dem überraschenden 1:1-Unentschieden gegen Red Bull Salzburg mit viel Selbstvertrauen auflaufen, stehen die Gäste aus Kärnten nach zwei Niederlagen in Folge und mittlerweile fünf sieglosen Pflichtspielen massiv unter Zugzwang.

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Zusätzlich erschwert wird die Aufgabe für WAC-Trainer Thomas Silberberger durch schwerwiegende Personalausfälle: Sowohl Kapitän Nicolas Wimmer als auch Torgarant Giacomo Vrioni stehen den Kärntnern verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Hoffnung macht den Wölfen lediglich die Rückkehr von Abwehrmann Cheick Mamadou Diabate. Bei der SV Ried könnte unterdessen ein prominenter Neuzugang für Furore sorgen: Der schwedische Ex-Teamstürmer Isaac Kiese Thelin steht vor seinem Pflichtspiel-Debüt im Trikot der Grün-Schwarzen.

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