1:1 - Belgien gleicht gegen Österreich aus

Rodionov gewann Auftaktspiel, Neumayer verlor in drei Sätzen.

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Österreich führte nach dem Auftaktmatch des Davis-Cup-Länderkampfs gegen Belgien 1:0. Die heimische Nummer eins, Jurij Rodionov, besiegte am Freitag auf der Anlage des WAC im Wiener Prater Gauthier Onclin 6:4,6:1.

Nach 6. Matchball war Spiel entschieden

Rodionov tat sich in dem von langen Grundlinienduellen geprägten Match zunächst schwer. Zwar schaffte er zum 4:2 das erste Break, vergab dann aber eine Chance zum 5:2 und kassierte das sofortige Rebreak. Bei 4:4 und 15:40 sah es aus Rodionovs Sicht nicht gut aus, doch der Niederösterreicher drehte das Game und nutzte dann im zehnten Game nach 50 Minuten seinen ersten Break- und Satzball zum 6:4. Im zweiten Durchgang schaffte Rodionov ein frühes Break zum 2:0 und zog rasch auf 4:0 davon.

Zwar gab er dann noch ein Service ab und brauchte nicht weniger als sechs Matchbälle, ehe er den Satz und das Match nach 1:29 Stunden mit 6:1 beendete.

Neumayer verliert in drei Sätzen

Im Anschluss spielte Lukas Neumayer gegen Belgiens Topmann Zizou Bergs das zweite Einzel dieser Begegnung der 2. Qualifikationsrunde. Den ersten Satz gewann der Salzburger mit 6:2 ehe Bergs aufdrehte und das Spiel mit 6:4, 6:2 für sich entschied. Damit steht es nach dem ersten Tag 1:1. Der Davis Cup wird am Samstag (ab 11.00 Uhr) mit einem Doppel und mindestens einem weiteren Einzel entschieden.

Finale steigt in Bologna

Der Sieger der Partie spielt vom 24. bis 29. November beim lukrativen Final 8 in Bologna.