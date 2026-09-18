Brisantes Gerücht um Jannik Sinner (25)

Im Tennis bahnt sich eine spektakuläre Trainer-Konstellation an: Der Südtiroler Jannik Sinner soll ab 2027 mit Juan Carlos Ferrero zusammenarbeiten. Der Spanier machte Carlos Alcaraz über Jahre zu einem der größten Stars der Szene und könnte nun ausgerechnet zum Team von dessen Rivalen wechseln.

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Ferrero und Alcaraz gingen Ende 2025 nach rund sieben Jahren getrennte Wege. In dieser Zeit gewann der Spanier sechs Grand-Slam-Titel. Nun verdichten sich die Hinweise, dass Ferrero auf die ATP-Tour zurückkehren will – und Sinner könnte sein neuer Schützling werden.

Der argentinische Journalist Gonzalo Ferreyra berichtet unter Berufung auf eine Quelle, dass die Zusammenarbeit bereits feststehen soll. Auch der frühere argentinische Topspieler José Luis Clerc hatte bereits im August bei ESPN über eine mögliche Verbindung zwischen Ferrero und Sinner gesprochen.

Carlos Alcaraz mit Juan Carlos Ferrero © AFP

Comeback angekündigt

Ferrero selbst heizte die Spekulationen zusätzlich an. Im spanischen Fernsehen sagte er zuletzt: "Ich glaube, ich werde auf die Tour zurückkehren. Mit wem, kann ich euch noch nicht sagen."

Sollte der Deal tatsächlich zustande kommen, würde Sinner einen äußerst erfahrenen Trainer gewinnen. Ferrero kennt zudem die größten Rivalen des Italieners bestens – allen voran Alcaraz, gegen den Sinner bereits zahlreiche spektakuläre Duelle bestritten hat.