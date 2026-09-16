Melzer nach Belgien-Ausfällen optimistisch: "Alles angerichtet!"

Spannung vor dem Davis Cup im Wiener Prater: ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer sieht sein Team für das Duell gegen das geschwächte Belgien gerüstet und peilt die Sensation an.

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Österreichs Eishockey- und Tennis-Fans blicken gespannt in den Wiener Prater: Nach zwei intensiven Trainingstagen im eigens errichteten Tennisstadion am WAC-Platz fühlt sich das ÖTV-Team bereit für den Schlager in der Zweitrunden-Qualifikation gegen Belgien. Kapitän Jürgen Melzer hat seine Aufstellung für das Duell gegen den Semifinalisten des Vorjahres bereits im Kopf, behält die Aufstellung aber bis zur Auslosung unter Verschluss (Donnerstag, 11:30 Uhr/live ORF Sport +). "Es ist alles angerichtet", zeigte sich der 45-jährige ÖTV-Chef am Mittwoch voller Zuversicht.

Homogenes ÖTV-Team scharrt im Prater in den Startlöchern

Trotz der Integration der beiden Neulinge Joel Schwärzler und Neil Oberleitner präsentiert sich die rot-weiß-rote Equipe extrem geschlossen. Zusammen mit den Einzelspezialisten Jurij Rodionov und Lukas Neumayer sowie Doppel-Ass Lucas Miedler findet Melzer optimale Bedingungen auf dem Wiener Sandplatz vor. Die klare Zielsetzung für die Partien am Freitag ab 13:00 Uhr sowie Samstag ab 11:00 Uhr steht: Mit der Unterstützung des heimischen Publikums soll der erneute Sprung ins Finalturnier nach Bologna geschafft werden.

Ausfälle schwächen Belgien – Melzer sieht 50:50-Chance

ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer blickt bei der Pressekonferenz im Wiener Prater konzentriert in die Zukunft: Gegen ein geschwächtes Belgien sieht er die Chancen auf den Einzug ins Davis-Cup-Finalturnier bei 50:50, hier im heutigen Match. © GEPA pictures

Die Chancen auf eine Überraschung stehen für die Gastgeber denkbar günstig, da den Belgiern mit Raphael Collignon und Alexander Blockx zwei absolute Top-40-Akteure verletzungsbedingt fehlen. Belgiens Teamchef Steve Darcis muss zudem mit der ungeliebten Belagswahl auf Sand vorliebnehmen. Melzer beziffert die Ausgangslage daher auf eine echte 50:50-Chance. Obwohl Österreich im direkten Vergleich mit 5:0 führt, warnt Melzer vor den taktischen Kniffen seines langjährigen Weggefährten Darcis, der unter anderem Toptalent Zizou Bergs auch für den Doppel-Einsatz aufbieten könnte.