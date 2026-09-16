Unsportlichkeit: Tennis-Ass kassiert heftige Strafe

Die US Open haben ihre Strafen für das Turnier ausgesprochen, insgesamt über 112.500 US-Dollar. Besonders hart traf es eine Qualifikantin.

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Rund 97.500 Euro sprachen die Organisatoren bei den diesjährigen US Open aus. Darunter war auch Finalistin Aryna Sabalenka.

Doch den Vogel abgeschossen hat ganz klar Luisina Giovannini bei ihrem Qualifikationsspiel. Gegen Lucia Bronzetti gab die Argentinierin nämlich schon nach 17 Minuten und 0:5 auf.

Das wurde in Flushing Meadows als nicht professionell genug empfunden, wie "Sport1" berichtete. Strafe: 20.000 US-Dollar!

Auch Sabalenka muss Geld abtreten

Zum Vergleich die neue WTA-Nummer-zwei Sabalenka, die im Frauen-Finale ihren Schläger zerstörte, muss gerade einmal 7.500 US-Dollar von ihrem Preisgeld abtreten.

Ebenfalls heftig erwischte es Corentin Moutet, der nämlich gleich zwei Strafen einfuhr. 5.000 Dollar wegen Schlägermissbrauch und nochmal 10.000 wegen eines Verstoßes bei Kleidung und/oder Ausrüstung.

Insgesamt wurden 20 Strafen verteilt, zu eben 112.500 US-Dollar.