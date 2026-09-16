oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

US Open

Unsportlichkeit: Tennis-Ass kassiert heftige Strafe

SR
von
PARIS, FRANCE - MAY 20: Luisina Giovannini of Argentina in action against Ashlyn Krueger of the United States during the second qualifications round prior to the 2026 French Open at Roland Garros on May 20, 2026 in Paris, France (Photo by Robert Prange/Getty Images)
© Getty Images
Die US Open haben ihre Strafen für das Turnier ausgesprochen, insgesamt über 112.500 US-Dollar. Besonders hart traf es eine Qualifikantin.
OE24 auf Google bevorzugen

Rund 97.500 Euro sprachen die Organisatoren bei den diesjährigen US Open aus. Darunter war auch Finalistin Aryna Sabalenka.

Doch den Vogel abgeschossen hat ganz klar Luisina Giovannini bei ihrem Qualifikationsspiel. Gegen Lucia Bronzetti gab die Argentinierin nämlich schon nach 17 Minuten und 0:5 auf.

Auch interessant

WTA Finals ziehen um! Tennis-Elite spielt ab 2027 im Spectrum Center Charlotte

Olympia 2030: Abfahrten steigen in Courchevel

300-Millionen-Hammer! Österreicher wollen in neue Liga

Das wurde in Flushing Meadows als nicht professionell genug empfunden, wie "Sport1" berichtete. Strafe: 20.000 US-Dollar!

Auch Sabalenka muss Geld abtreten

Zum Vergleich die neue WTA-Nummer-zwei Sabalenka, die im Frauen-Finale ihren Schläger zerstörte, muss gerade einmal 7.500 US-Dollar von ihrem Preisgeld abtreten.

Ebenfalls heftig erwischte es Corentin Moutet, der nämlich gleich zwei Strafen einfuhr. 5.000 Dollar wegen Schlägermissbrauch und nochmal 10.000 wegen eines Verstoßes bei Kleidung und/oder Ausrüstung.

Insgesamt wurden 20 Strafen verteilt, zu eben 112.500 US-Dollar.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden