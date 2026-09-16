oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Ski-Hammer

Olympia 2030: Ski-Kracher! Abfahrten steigen in Courchevel

Ein Skifahrer im roten Anzug fährt beim Abfahrtslauf an einer orangefarbenen Fahne vorbei.
© Getty Images
Die Entscheidung ist gefallen! Bei den Winterspielen 2030 in Frankreich kämpfen die Ski-Stars in Courchevel um Abfahrts- und Super-G-Gold. Für Slalom und Riesentorlauf geht es nach Val d’Isère.
OE24 auf Google bevorzugen

Jetzt ist fix, wo bei Olympia 2030 die Ski-Medaillen vergeben werden! Das Organisationskomitee der Winterspiele in den französischen Alpen hat am Mittwoch die endgültige Verteilung der Wettkampfstätten bekannt gegeben. Die Speed-Asse kämpfen in Courchevel um Gold, die Technik-Spezialisten müssen nach Val d’Isère.

Damit steht auch fest: Frauen und Männer bestreiten ihre Abfahrten, Super-G-Rennen und Team-Kombinationen in Courchevel. Die Riesentorläufe und Slaloms werden dagegen in Val d’Isère ausgetragen.

Auch interessant

FIS-Direktorin Meissnitzer: "Hirscher hat die Wildcard"

Neuer Job für unsere Ski-Legende

ÖSV-Ass liebt Schweizer Ski-Star

Ski-Stars müssen zwischen zwei Orten wechseln

Die beiden traditionsreichen französischen Ski-Orte waren bereits im Juni vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als Austragungsstätten genehmigt worden. Offen war bislang allerdings, welche Disziplinen wo stattfinden. Diese Entscheidung ist nun gefallen.

Die alpinen Bewerbe werden damit auf zwei Standorte aufgeteilt. Auch die übrigen Wettkampfstätten stehen fest: In Haute-Savoie werden unter anderem Biathlon und Langlauf ausgetragen, die Region Briançonnais übernimmt unter anderem Freestyle und Snowboard.

Eishockey zieht nach Lyon – Eisschnelllauf ins Ausland

Auch bei den Eissportarten herrscht Klarheit. Statt in Nizza werden die Bewerbe in Lyon stattfinden. Die Eishockey-Turniere steigen in der Arena in Décines-Charpieu und in der historischen Halle Tony Garnier.

Curling, Eiskunstlauf und Short Track werden im Messezentrum Eurexpo ausgetragen. Eine Besonderheit gibt es beim Eisschnelllauf: Die Medaillen werden in der Halle Thialf in den Niederlanden vergeben.

Die Olympischen Winterspiele 2030 finden von 1. bis 17. Februar statt. Die Paralympics folgen von 1. bis 10. März.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Marcel Hirscher schuftet für sein Comeback

Kompletter Wandel: Olympiasieger krempelt sein Leben um

Zoll-Probleme bremsen ÖSV-Stars aus

Olympia 2030: Ski-Kracher! Abfahrten steigen in Courchevel

Neuer Rückschlag: ÖSV-Star Manuel Feller verschiebt Ski-Comeback

FIS-Direktorin Meissnitzer: "Hirscher hat die Wildcard"

Wegen Matura: ÖSV-Star nimmt sich ein Jahr Pause

ICE steht in Startlöchern – aber ohne dem VSV?

ÖSV-Star beendet Karriere

Doping-Hammer in Graz! 99ers werfen Kilian Zündel fristlos raus