Olympia 2030: Ski-Kracher! Abfahrten steigen in Courchevel

Die Entscheidung ist gefallen! Bei den Winterspielen 2030 in Frankreich kämpfen die Ski-Stars in Courchevel um Abfahrts- und Super-G-Gold. Für Slalom und Riesentorlauf geht es nach Val d’Isère.

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Jetzt ist fix, wo bei Olympia 2030 die Ski-Medaillen vergeben werden! Das Organisationskomitee der Winterspiele in den französischen Alpen hat am Mittwoch die endgültige Verteilung der Wettkampfstätten bekannt gegeben. Die Speed-Asse kämpfen in Courchevel um Gold, die Technik-Spezialisten müssen nach Val d’Isère.

Damit steht auch fest: Frauen und Männer bestreiten ihre Abfahrten, Super-G-Rennen und Team-Kombinationen in Courchevel. Die Riesentorläufe und Slaloms werden dagegen in Val d’Isère ausgetragen.

Ski-Stars müssen zwischen zwei Orten wechseln

Die beiden traditionsreichen französischen Ski-Orte waren bereits im Juni vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als Austragungsstätten genehmigt worden. Offen war bislang allerdings, welche Disziplinen wo stattfinden. Diese Entscheidung ist nun gefallen.

Die alpinen Bewerbe werden damit auf zwei Standorte aufgeteilt. Auch die übrigen Wettkampfstätten stehen fest: In Haute-Savoie werden unter anderem Biathlon und Langlauf ausgetragen, die Region Briançonnais übernimmt unter anderem Freestyle und Snowboard.

Eishockey zieht nach Lyon – Eisschnelllauf ins Ausland

Auch bei den Eissportarten herrscht Klarheit. Statt in Nizza werden die Bewerbe in Lyon stattfinden. Die Eishockey-Turniere steigen in der Arena in Décines-Charpieu und in der historischen Halle Tony Garnier.

Curling, Eiskunstlauf und Short Track werden im Messezentrum Eurexpo ausgetragen. Eine Besonderheit gibt es beim Eisschnelllauf: Die Medaillen werden in der Halle Thialf in den Niederlanden vergeben.

Die Olympischen Winterspiele 2030 finden von 1. bis 17. Februar statt. Die Paralympics folgen von 1. bis 10. März.