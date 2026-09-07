Wegen Matura: ÖSV-Star nimmt sich ein Jahr Pause

Johannes Aigner räumte bei den Paralympics in Cortina d'Ampezzo drei Goldmedaillen. Doch in der kommenden Saison will der 21-Jährige eine Pause einlegen, um seine Matura nachzuholen.

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Bei den diesjährigen Paralympics in Cortina d'Ampezzo holte Johannes Aigner drei Alpinski-Goldmedaillen. Nun will sich der 21-Jährig vor der nächsten Herausforderung stellen. Das Ski-Ass möchte nämlich ein Jahr Pause einlegen, um in den kommenden Monaten seine Matura nachzuholen. Danach will der Niederösterreicher entscheiden, ob er in den Weltcup zurückkehren möchte.

Laut dem "Kurier" sagte Aigner: "Nach langem Überlegen habe ich mich entschlossen, dieses Jahr nicht im Weltcup zu starten und mir eine Auszeit zu nehmen. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, einmal einen Schritt zurück zu machen und mich auf die Matura zu konzentrieren. Ich möchte mir dieses Jahr nehmen, ohne schon jetzt zu wissen, wie es danach weitergeht. Nach dieser Pause werde ich entscheiden, ob und in welcher Form ich in den Spitzensport zurückkehre."

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Aigner hatte in der vergangenen Saison in der Klasse der Sehbehinderten im Weltcup dominiert. Mit seinem Guide Nico Haberl holte er alle fünf möglichen Kristallkugeln. In Cortina d'Ampezzo gewann der 21-Jährige Gold in der Abfahrt, im Super-G und Riesentorlauf. In der Kombination holte er sich Bronze.